Malezya çıkışlı mensucat ithalatına damping önlemi düzenlemesi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Malezya menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu mensucat ithalatı ile işbirliğinde bulunan Malezya'da yerleşik Penfabric Sdn. Berhad ünvanlı firma hariç, orada yerleşik üretici/ihracatçılar tarafından, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucu, soruşturma konusu eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı tespit edildi.

Bu kapsamda, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin, Penfabric Sdn. Berhad firması hariç, Malezya menşeli ithalata teşmil edilmesine karar verildi.

Buna göre, diğer firmalara söz konusu mensucat ithalatına CIF bedelinin yüzde 44'ü oranında dampinge karşı önlem uygulanacak.