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Giriş Tarihi: 22.5.2024

Maliye’den demir yumruk operasyonu: 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza

Maliye’den demir yumruk operasyonu: 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
Hazine ve Maliye Bakanlığı sektör sektör yürüttüğü vergi incelemelerini tamamlamaya başladı. Demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor. Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı. Kaynaklar, iki büyük firma nezdinde yaklaşık olarak 7 milyar TL cezalı tarhiyat önerildiğini belirtiyor.
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Maliye’den demir yumruk operasyonu: 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
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