MAPEG, 174 adet maden sahası için ihaleye çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 174 adet maden sahası için ihale ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 6592 sayılı Kanun'la Değişik 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 30 uncu maddesi kapsamında 10 adet (ER:3452752, ER:3452850, ER:3424234, ER:3426216, ER:3426244, ER:3426254, ER:3478526, ER:3478527, ER:3478528, ER:3478529) maden sahası ara/uç ürün üretim şartı ile ihale edilmek üzere ilanın Resmî Gazete' de yayımlandığı tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile yine aynı madde kapsamında 164 adet maden sahası ihale edilmek üzere ilanının Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

İhaleler ile ilgili usul ve esaslar https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.