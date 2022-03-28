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Giriş Tarihi: 29.3.2022

Marmara Denizi’nden 10 ton atık toplandı

Marmara Denizi’nden 10 ton atık toplandı
İKLİM kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA'nın, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı "Mavi Nefes Projesi" kapsamında üç ayda yaklaşık 10 ton atık toplandı. 21 Eylül - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 9.820 kilogram atık toplayarak bu atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Toplanan atıklar, yaklaşık olarak 8.690 kişinin günlük olarak ürettiği atığa eşit.
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Marmara Denizi’nden 10 ton atık toplandı
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