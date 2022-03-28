Marmara Denizi’nden 10 ton atık toplandı

İKLİM kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir dünya için çalışan Garanti BBVA
'nın, DenizTemiz Derneği
/ TURMEPA
iş birliğiyle deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi
'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimleri gerçekleştirmek amacıyla başlattığı "Mavi Nefes Projesi
" kapsamında üç ayda yaklaşık 10 ton atık toplandı. 21 Eylül - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında deniz süpürgeleri, 9.820 kilogram atık toplayarak bu atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Toplanan atıklar, yaklaşık olarak 8.690 kişinin günlük olarak ürettiği atığa eşit.