MASAK’a 615 bin şüpheli işlem bildirimi

MALİSuçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) geçen yıl 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında vergi kaçırma, yasa dışı bahis ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle 615 bin 63 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu. Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınırken, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler oldu. MASAK'a şüpheli işlem bildirimi gönderen 395 yükümlüden 346'sı finansal kuruluş sayılan kişi veya kurumlardan oluştu.