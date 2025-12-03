Maslak’ta 500 milyon dolarlık dönüşüm

İstanbul Maslak'ta kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçen RAMS Park House Maslak projesinde satışlara başladı. 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak olan projede 5-6-7 Aralık tarihlerinde, 60 ay vade ve sıfır faiz imkânı sunuluyor. RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, projenin özel sektör tarafından yapılan Türkiye'deki en kapsamlı dönüşüm projesi olduğunu söyledi. Bülbül, "409 bin metrekarelik planlı dönüşüm alanında çalışıyoruz. Yaklaşık 100 dönümlük bir bölgeyi yeniden ayağa kaldırıyoruz. 196 binanın yıkımı tamamlandı. Kazık ve hafriyat temelleri başladı. Projeyi 24 ay gibi kısa bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

60 AY SIFIR FAİZ

5-6-7 Aralık tarihlerinde projenin 60 ay vade ve sıfır faiz fırsatıyla satışa sunulacağını ifade eden Bülbül, şunları söyledi: "Aylık 70 bin TL'den başlayan taksitlerle konut sahibi olma imkânı sunuyoruz. 1+1 konutlarda kira bedellerinin iki yılda taksitleri karşılamasını bekliyoruz. Projede daire fiyatları 8 milyon 400 bin TL'den başlıyor. 10 blokta 3.100 konut ve 10 bin metrekare ticari alan bulunuyor. 1+1'den 4+1'e kadar seçenekler var."



ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUZ

Dönüşüm projelerinin önemine dikkat çeken Bülbül, "Ülkemizde deprem riski var. Hızlı dönüşüm gerekiyor. Biz de burada elimizi taşın altına koyduk. Kârımızda taviz vererek bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Projeyi tamamen şirketin öz sermayesiyle hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de 10 bin konut ürettik" dedi.