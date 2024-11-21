Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu, dünyanın önde gelen ödeme kuruluşlarından olan Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı. Kurum, küresel ölçekte ödeme sistemleri alanında hizmet sunan Mastercard ve Visa'nın, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri şema ve dijital cüzdan hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı. Mastercard ve Visa'nın kartlı ödemelere ilişkin operasyonel çerçeve ile standartların ve kuralların oluşturulması, kartı çıkaran ve kabul eden kuruluşlar arasındaki bağlantının sağlanması olarak özetlenebilecek "şema hizmetleri" ve tüketicilerin kartlarına ait bilgileri tekrar girmelerine gerek kalmadan kullanabildikleri "dijital cüzdan" hizmetleri pazarlarında çeşitli dışlayıcı eylemler aracılığıyla rekabet ihlalleri incelendi. Şema hizmetleri pazarı özelinde çeşitli indirim ya da teşvik modelleri ile pazarın rakiplere kapanma riski yaratıp yaratmadığı incelenecek. ANKARA