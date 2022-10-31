Mavi vatanın muhafızlarının beyni olacak: Türk mühendisleri üretti

YERLİ VE MİLLİ BİR YAZILIM

Yıldız'ın özel bir proje olduğunu vurgulayan Zurnacı, şunları kaydetti:

"Yıldız özelinde sivil tarafta yaptığımız çalışmaları güçlendirerek MİLGEM'e simüle ettik. Burada MİLGEM'in çalışma prensiplerine uygun bir projeyi sergiliyoruz. MİLGEM milli gemimiz fakat içindeki yazılımların parçaları yurt dışından geliyor. Oysa bizim yazılımımız tamamen Türkçe, Türkiye'de üretiliyor, Türk mühendisleri üretti. Bu yazılım tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu yazılımın sertifikalandırılması da gerekiyordu. Türk Loydu denize uygunluk ve yurt dışı sertifikalarıyla hem dünya çapında hem Türk denizcilik standartlarında geçerli sertifikaları aldık. Şu anda MİLGEM dahil bütün su üstü platformlarında kullanılabilecek yerli-milli bir yazılımımız var."