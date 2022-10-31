Mavi vatanın muhafızlarının beyni olacak: Türk mühendisleri üretti

Gemi sektöründe yeni inşa edilen kargo gemileri, tankerler ve mega yatların, kara sektöründe de fabrika ve yüksek otomasyonu haiz tesislerin, başta elektrik projeleri olmak üzere donatımını gerçekleştiren Hakan Elektrik ve Otomasyon, sahip olduğu yetkinlikleri askeri gemilerin modernizasyonuna ve Türkiye'nin milli askeri gemilerine taşıyor.
MİLGEM PROJESİNDE KULLANILIYOR
Şirket, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Entegre Platform Kontrol İzleme Sistemi'nin MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen gemilere uygulanabilir versiyonunu sergiledi.
Söz konusu problemleri gidermek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Zurnacı, sonuç olarak bu arayışlara son verip, tümüyle sistemi değiştirmeye karar verdiklerini bildirdi.
1,5 YILDIR MAVİ VATANDA GÖREV YAPIYOR
Zurnacı, "Bunun için ikna çalışmaları yürüttük ve tamamen yerli-milli, Türkçe çalışan bir yazılımla eski sistemi söktük ve yerine sistemimizi koyduk. Tekne çalışır vaziyette, 1,5 yıldır mavi vatanda görev yapıyor ve gayet sağlıklı şekilde çalışıyor" dedi.
İNSANLARIN GİREMEYECEĞİ NOKTALARA GİRİYOR
Komple Makine Kontrol Sistemi diye tarif edilen Entegre Platform Kontrol İzleme Sistemi geliştirdikleri bilgisini veren Zurnacı, "İçine her şey giriyor. Yakıt tanklarını, makineleri, makinelerin sıcaklığını, hararet gibi değerlerini takip ediyoruz. Uzak kontrol valfler varsa bunları kontrol ediyoruz. İnsanın giremeyeceği noktalara bizim yazılımımız giriyor. Oraları başarılı ve güvenli şekilde kontrol ediyoruz" diye konuştu.
YERLİ VE MİLLİ BİR YAZILIM
Yıldız'ın özel bir proje olduğunu vurgulayan Zurnacı, şunları kaydetti:
"Yıldız özelinde sivil tarafta yaptığımız çalışmaları güçlendirerek MİLGEM'e simüle ettik. Burada MİLGEM'in çalışma prensiplerine uygun bir projeyi sergiliyoruz. MİLGEM milli gemimiz fakat içindeki yazılımların parçaları yurt dışından geliyor. Oysa bizim yazılımımız tamamen Türkçe, Türkiye'de üretiliyor, Türk mühendisleri üretti. Bu yazılım tek başına bir şey ifade etmiyor. Bu yazılımın sertifikalandırılması da gerekiyordu. Türk Loydu denize uygunluk ve yurt dışı sertifikalarıyla hem dünya çapında hem Türk denizcilik standartlarında geçerli sertifikaları aldık. Şu anda MİLGEM dahil bütün su üstü platformlarında kullanılabilecek yerli-milli bir yazılımımız var."
İNSANSIZ DENİZ ARACI YERLİ YAZILIMLA YÜZECEK
İnsansız deniz araçlarının da gündemlerinde olduğunu belirten Zurnacı, "Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın bir üst versiyonuna, daha gelişmişine çalışıyoruz. Tersanemizle gerekli anlaşmaları yaptık, şu anda otonom sistemlerin yazılımını hazırlıyoruz. İnsansız deniz araçları bundan sonra bizim yazılımımızla yüzecek" ifadelerini kullandı.
SIFIR HATA VE SIFIR ACİL ÇAĞRIYLA 120 PROJEDE ÇALIŞIYOR
Ahmet Zurnacı, sivil platformlarda ise bu yazılımı hem ticari gemilerde hem de ultra lüks yatlarda test ettiklerini söyledi. Bunların okyanus geçen ve dünyanın dört bir tarafına giden tekneler olduğunu vurgulayan Zurnacı, "Dünya üzerinde 120'ye yakın referans projemiz var, tamamı bizim yazılımımızla sıfır hata ve sıfır acil çağrıyla çalışıyorlar. Dünyanın her tarafına servis verebiliyoruz" dedi.