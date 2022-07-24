Mazot ve benzin fiyatı indirim beklentisiyle gündemde! 24 Temmuz akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?

Benzin ve mazot fiyatları için brent petroldeki hareketlilik belirleyici rol oynuyor. Brent petrolün varilinde yaşanan düşüş benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan aşağı çekerken, yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Bunun üzerine vatandaşlar, 24 Temmuz akaryakıt, mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları ne kadar, benzinin litresi kaç TL, indirim gelir mi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte güncel veriler ışığında İzmir, Ankara ve İstanbul benzin fiyatları listesi!
BENZİN FİYATLARINA YENİ İNDİRİM GELİR Mİ? 24 TEMMUZ 2022
Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 96 kuruş indirim bekleniyor.
Öte yandan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ergezen, 'Petrol fiyatları düşecek mi' sorusunu Sabah.com.tr'ye yanıtladı.
Petrol fiyatları için kısa vadede en kötünün geride kaldığını söylemenin zor olduğunu ifade eden uzman isim, "Bu dönem içerisinde özellikle Fed başta olmak üzere faiz artırımlarıyla beraber ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri hakim. Bu durum petrol fiyatları aşağı çekti ama tam olarak resesyon fiyatlamasını petrol fiyatları içerisinde göremiyoruz" dedi.
İSTANBUL'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
İstanbul'da benzin fiyatı: 22.72 TL
İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 25.43 TL
ANKARA'DA MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22.84 TL
Ankara'da mazot (motorin) litre fiyatı: 25.54 TL
İZMİR'DE MAZOT VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22.83 TL
İzmir'de mazot (motorin) litre fiyatı: 25.55 TL
BRENT PETROL DÜŞÜŞE GEÇTİ
Haftaya yükselişle 106 dolar seviyesinde başlayan Brent petrol hafta sonuna doğru 100 dolara yaklaştı. Söz konusu düşüşün ardından milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarında indirim olacak mı, benzin fiyatları düşer mi sorusuna yanıt arıyor. Geçen hafta benzine yansıyan indirimin akabinde bu hafta yeni bir indirim beklentisi doğdu.
MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından araç sahiplerinde akaryakıt indirimi beklentisi oluştu. 26 Temmuz Salı günü geçerli olması beklenen 92 kuruşluk motorin indirimi gündem konusu oldu.
Beklenen indirimin gelmesi halinde motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.