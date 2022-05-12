MEB, İSO VE Casper mesleki eğitimde iş birliği protokolü imzaladı

Casper, Millî Eğitim Bakanlığı ve İSO iş birliğiyle Türkiye'nin bilişim alanındaki istihdam atağına destek veriyor. MEB ve İSO iş birliğiyle hayata geçirilen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında bir adım daha atıldı. Mesleki eğitimlerin Casper'ın tesislerinde gerçekleşeceği ve istihdamın da Casper tarafından sağlanacağı İSO MEİP MESEM Bilişim Teknolojileri İş Birliği Projesi, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Casper Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aras Fakılı imzasıyla hayata geçirildi.

CASPER TESİSLERİNDE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM

Anakart ve cep telefonu üretimini gerçekleştirdiği teknoloji üssünde Türkiye'deki bilgisayar üretiminin de %80'ini karşılayan Casper, MESEM öğrencilerine Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinde eğitim fırsatını tanıyor. MESEM Bilişim Teknolojileri İş Birliği Projesi kapsamında öğrenciler, Casper üretim tesisinde "Bilgisayar ve Cep Telefonu Üretimi", "Bilgisayar ve Cep Telefonu Teknik Servisi" konularında eğitim görecekler. Donanım, teknik servis ve GSM gibi günümüzün önemli yetkinlikleri bağlamında eğitim alacak öğrencilere ayrıca bu eğitimleri sırasında asgari ücretin yarısı kadar ücret de tahsis edilecek.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER İSTİHDAM EDİLECEK

Proje kapsamında MESEM öğrencilerine bilişim alanında nitelikli istihdamın kapılarının açılması ve sanayide bilişim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının önemli bir kısmının karşılanması hedefleniyor. Eğitim programı sonunda gerçekleştirilecek olan yetkinlik sınavı ve mülakatlarda başarı gösteren öğrenciler aranan eleman niteliklerine kavuşurken, Casper'da da doğrudan istihdam fırsatı yakalayacak. Proje konsepti dahilinde yapılacak nitelikli teorik ve uygulamalı eğitimlerle benzer iş birlikleri için bir model oluşturan projenin önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleriyle farklı alanlarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.