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Giriş Tarihi: 13.5.2023 13:54

MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmen ataması yaptıklarını bildirdi.

AA
MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı

Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun. Eğitim ailemize hoş geldiniz" ifadesini kullandı.

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MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
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