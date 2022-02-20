’meb.gov.tr’de paylaşıldı: Yüz yüze eğitime geçişteki projeler kitaplaştırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50'nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin hazırladıkları 120 sayfalık kitabı, "meb.gov.tr" internet adresinden bugünden itibaren kamuoyuyla paylaştıklarını bildirdi.

Özer, AA muhabirine, Bakanlık görevini devraldığı 6 Ağustos'ta yaptığı, önceliğinin okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmek olduğuna yönelik açıklamasını hatırlatarak, o günden sonra yüz yüze eğitime geçiş için 180 günlük çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Eğitim sisteminin kalitesini sürekli kılmak ve geleceğe yönelik eğitim politikalarını şekillendirebilmek için eğitimde izleme ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitime dönüş sürecindeki 180 günde hayata geçirilen 50'nin üzerinde eğitim projesi ve politikasına ilişkin derlediğimiz 120 sayfalık kitabı, kamuoyuyla 'meb.gov.tr' internet adresinden bugünden itibaren paylaşıyoruz. Kitapta, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasından mesleki eğitimin güçlendirilmesine, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin iyileştirilmesinden öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılmasına kadar 180 günde gerçekleştirdiğimiz proje ve politikalar yer alıyor.

Kitapta yüz yüze eğitime dönüş süreci, eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi, özel eğitim ve rehberlik faaliyetlerinin iyileştirilmesi, yaygın eğitim ve hayat boyu eğitim faaliyetlerinin zenginleştirilmesi, çevre ve iklim dostu okullar, eğitimde küresel iş birlikleri, 20. Milli Eğitim Şurası olmak üzere 10 ana başlıkta hayata geçirdiğimiz 50'nin üzerinde çalışma yer alıyor."