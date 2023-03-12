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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Meclis, Afet Yeniden İmar Fonu için mesai yapacak

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Meclis, Afet Yeniden İmar Fonu için mesai yapacak
Meclis Genel Kurulu, Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak. Genel Kurul'da sonra Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifle, Kahramanmaraş merkezli depremde yaraların sarılması için Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Salı günü toplanacak Dışişleri Komisyonu'nda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 8 kanun teklifi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
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Meclis, Afet Yeniden İmar Fonu için mesai yapacak
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