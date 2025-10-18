Medya, eğitim ve sanayi yeniden şekillenecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) önceki gün ihalesini gerçekleştirdiği 5G kapsamında, Türkiye tüm alanlarda teknolojik dönüşüm yaşayacak. Medya, eğitim, sanayi, sağlık, otomotiv gibi pek çok alanda yenilikçi teknolojilerle vatandaşların hayatı kolaylaşacak. 10 kat hızlı internet sağlayacak 5G, artan video kaliteleriyle özellikle sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarına imkân sunacak. BTK hazırladığı "5G ve Ötesi Beyaz Kitap" ile tüm kurum ve kuruluşların 5G'yi hangi iş ve işlemlerde kullanabileceği örneklendirdi.

TRAFİK IŞIKLARI AKILLANACAK

Buna göre, 5G teknolojisi otomotiv sektörü ve otoyolları da dönüştürecek. Sürüş konforunu, trafik etkinliğini ve sürüş güvenliğini artırma amacıyla yenilikler hayatımıza girecek. eCall uygulaması yeni üretim araçlar için zorunlu olacak. Araçların kaza yapması durumunda, araç konum ve kaza bilgisinin otomatik olarak hücresel ağ üzerinden çağrı merkezine aktarılması ve ambulans, itfaiye ve polis gibi ilk yardım birimlerinin kaza yerine yönlendirilmesi sağlanacak. Şehir içerisindeki trafiğin nerelerde yoğun olduğu tespit edilebilecek, trafik lambalarına anlık müdahaleyle trafik azaltılacak.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji taleplerinin tahmin edilmesi için akıllı sayaç ve akıllı cihazların tüketiciler tarafından kullanılması ile enerji tüketimi planlanabilecek. Kullanıcılara farklı zamanlarda farklı fiyatlandırma seçenekleri sunularak şebekedeki azami enerji sınırı düşürülebilecek.

UZAKTAN CERRAHİ MÜDAHALE

Kişiselleştirilmiş taşınabilir sağlık uygulamalarının hastalıkların tedavisine büyük bir etki yapacağı öngörülürken, kanser konusunda uzmanlaşmış bir yapay zekâ uygulaması bazı doktorlara göre daha fazla tedavi önerisi sunabiliyor. Yapay zeka hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde de gelecek vaat ediyor. 5G ile uzaktan cerrahi yöntemleri devreye alınarak, ameliyat yapılması mümkün olacak.

SU VERİMİ ARTACAK

Tarımda akıllı sulama sitemlerinin yaygınlaştırılması ile ürün çeşitliliği ve verimi artırılacak. Bilinçsiz sulama yüzde 90 azaltılacak. Otonom biçerdöverler ile hasat kayıplarının azaltılması, gübreleme ve ilaçlamada ihtiyacı olan yerlere ihtiyacına göre orantılanmış miktarda uygulama yapılması sağlanacak.

MEDYA SEKTÖRÜ DEĞİŞECEK

5G ile birlikte, HD videolar hızlı ve güvenilir bir şekilde izlenebilecek ve yayın kalitesiyle kesintisiz yayın akışı arasında seçim yapmak zorunda kalınmayacak. 4.5G'de 6 dakikada inen bir film saniyeler içerisinde inebilecek. Sanal gerçeklik ile desteklenmiş spor kanalları açılabilecek.

EĞİTİMDE SINIRLAR KALKIYOR

5G yeni Tele-Öğretim dönemini başlatacak. Dokunsal internet ve VR'yi bir araya getirilerek gelecekteki öğretme ve öğrenme deneyimi bugünün deneyiminin çok ötesine geçecek. Fiziksel konum kısıtlamaları ortadan kalkacağı için öğrenciler evlerinden derslerine katılım sağlayabilecek.



SANAYİDE ROBOT ÇAĞI BAŞLAYACAK

5G ile sanayide akıllı fabrikalar dönemi başlayacak. Kapalı devre robot sistemleri, otonom sistemler yaygınlaştırılacak. Üretilecek ürünler üretim hattındaki robotlara aktarılacak ve robotlar arasında görev paylaşımı yapacak. İşlemlerin hangi sıra ile uygulanacağı belirlenecek. Robot işini bitirdiğinde diğer robotlara haber vererek, devamlılığı sağlayacak.