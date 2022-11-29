Memur-Sen Başkanı Yalçın: Süreli sözleşmeliler için çalışmalar devam ediyor

"ÇALIŞMA SÜRESİ 3 YILI GEÇEN PERSONEL KADROYA GEÇİŞ YAPABİLECEK"

Gerçekleştirilen çalışmalara göre, kamudaki çalışma süresi halihazırda 3 yılı geçen personel kadroya geçiş yapabilecek. Daha önceki kadro düzenlemesinde çerçeve dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan bu hakkı kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sözleşmelilik çalışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışmaların Memur-Sen'in toplu sözleşme kazanımlarından biri olduğunu hatırlatarak, "Açıklanan ve yakın zamanda Meclise gelecek olan çalışmayla, 2011 ve 2013 yıllarında olduğu gibi sürecin tamamında gösterdiğimiz katkı ve çabalarımızla, 424 bin sözleşmeli personel kadroyla buluşacak ve 657 4/B'ye göre süresiz sözleşmelilik tarih olacaktır. Kamuda süresiz sözleşmeli olarak belli dönemlerde kadroya geçirilme beklentisi son bulacak, süresini tamamlayan 227 bin sözleşmeli personel ise doğrudan kadroya kavuşacaktır. Kadro için önemli adımı atan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.