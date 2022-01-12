Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda! 1. bölümü kabul edildi!

DEVLET KATKISI YÜZDE 30'A YÜKSELİYOR!

BES'te yüzde 25 olarak belirlenen devlet katkısı oranı yüzde 30'a yükseltilecek. Buna göre, işveren tarafından ödenenler dışında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30'una karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranı yüzde 10'a kadar indirmeye yetkili olacak.