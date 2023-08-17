Memura % 25 zamla birlikte yeni sosyal haklar

Hükümet memur ve memur emeklisine zam teklifini 2024 yılı için yüzde 15+10 olarak güncellerken, 6 önemli müjde verdi. Toplu Konut İdaresi konutlarında memurlara, lojmanlarda engelli kamu çalışanlarına öncelik verilecek, birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge gelecek, disiplin affı çalışması yapılacak, Mobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi yer alacak, görevde yükselme sınavları düzenli aralıkla yapılacak, yıllık izinler dışında hac izni verilecek.Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 dönemi mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü toplantısı dün yapıldı. Toplantıya, Kamu İşveren Heyeti, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Böylece pazartesi günü verilen teklif her iki 6 aylık dilimler için birer puan artırıldı. Hükümetin 2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olan teklifi değişmedi.Vedat Işıkhan, Ocak 2024'te enflasyon tahminleri dikkate alındığında kamu personeline yüzde 43'e ulaşan artış öngörüldüğünü, 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla kümülatif artışın yüzde 57'yi bulduğunu söyledi. Tekliflerinde enflasyon oranı, ekonomik büyüme, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate aldıklarını belirten Işıkhan, "Bu teklifle memur ve memur emeklilerinin satın alma gücünü artırmayı, yaşam standartlarını iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek büyük bir hassasiyet ve denge içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz" dedi. Sadece mali değil sosyal haklara ilişkin de çok sayıda teklifin olduğunu anımsatan Bakan Işıkhan, 11 hizmet kolunda 323 madde üzerinde uzlaşmaya varıldığı, memurlara kazanım sayılacak çok madde bulunduğunu ifade etti. Işıkhan, 1. derecedeki kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi için yetkili konfederasyonla çalışma yapacaklarını duyurdu. Işıkhan, emekli maaşları konusunda da imkânlarını zorlayarak gerekeni yapacaklarını kaydetti.Memur-Sen toplu sözleşme görüşmeleri öncesi 2024 yılında üçer aylık dönemler halinde toplam yüzde 70 zam talep etti. 2025 yılı için de yüzde 25 ve 15 olmak üzere toplam yüzde 50 maaş artışı istedi. Hükümet ve sendikalar arasında anlaşma sağlanmaması durumunda 22 Ağustos'ta yeni teklif masaya gelecek. Tarafların bu tarihte de anlaşamaması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne gidilecek. 30 Ağustos'a kadar anlaşma olmazsa hakem heyetine gidilecek ve yeni zam oranı belirlenecek.TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilecekBirinci derece memura 3600 ek gösterge geliyorDisiplin affı çalışması yapılacakMobbing İzleme Kurulu'nda memur temsilcisi yer alacakGörevde yükselme sınavları düzenli aralıkla yapılacakYıllık izinler dışında hac izni verilecek