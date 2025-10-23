Memurlarıın alacağı maaş promosyonları belli oldu! İşte yatacak rakam

NE KADAR PROMOSYON YATACAK?

Türkiye İş Bankası'nın yaptığı teklifi açıklayan EGM, "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamaya göre kamuda çalışan binlerce polis 100 bin lira promosyon alacak.