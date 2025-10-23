Memurlarıın alacağı maaş promosyonları belli oldu! İşte yatacak rakam

Kamuda gözler yeni yılda yapılacak zam oranı ve promosyon miktarına çevrildi. Bankalar yeni yıl öncesinde kamu kurumlarına maaş promosyonları için teklif vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polislerin alacağı promosyon miktarı belli oldu.
EGM PERSONELİNİN PROMOSYON MİKTARI BELLİ OLDU
EGM, personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankası ile anlaştıklarını açıkladı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifleri veren Türkiye Vakıflar Bankasının 90 bin lira, Türkiye İş Bankasının 88 bin 500 lira olan tekliflerini güncellemelerinin istendiği belirtildi.
Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyelerini kabulünde, her iki bankanın da aranarak yeniden değerlendirme yapmalarını istediği aktarıldı. Türkiye Vakıflar Bankası teklifinde değişiklik yapmazken, promosyon miktarını artıran Türkiye İş Bankasının teklifi kabul edildi.
NE KADAR PROMOSYON YATACAK?
Türkiye İş Bankası'nın yaptığı teklifi açıklayan EGM, "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Yapılan açıklamaya göre kamuda çalışan binlerce polis 100 bin lira promosyon alacak.