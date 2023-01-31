MentalUP’tan 2022 yılında 15 farklı ülke pazarında 5 milyon yeni kullanıcı

Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom, dijital eğitim platformlarıyla ailelerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin tercihi olmaya devam ediyor. Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortağı olduğu MentalUP, hizmet verdiği ülkelere yenilerini ekleyerek, 2022 yılında da çocukların eğlenirken öğrenmesine katkıda bulundu.

MentalUP, dünyanın dört bir yanında hizmetlerini sürdürüyor

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan; "Oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP'ın dünya genelindeki kullanıcı sayısı günden güne artıyor. MentalUP, 2022 yılında aralarında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avustralya, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu 15 farklı ülke pazarında 5 milyon yeni kullanıcıya hizmet vermeye başladı. Türk Telekom'un 2016'da PİLOT programıyla desteklediği ve ardından TT Ventures ile ortak olduğu girişimin, eğitim alanında fark yaratan çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz; "MentalUP olarak, 2022'de iç pazarda kendi yaş kategorisinde en çok kullanıcıya sahip uygulamalardan biri olduk. Türkiye özelindeki deneyimlerimizi global pazarlara açmak amacıyla 2022 yılında farklı pazarlarda büyüme çalışmalarına ağırlık verdik. Bu doğrultuda, dünya genelinde 5 milyon yeni kullanıcı kazanarak toplamda 15 milyon kullanıcıya ulaştık. Hedefimiz, 2023 yılı sonunda Afrika ve Orta Avrupa ülke pazarlarında da göstereceğimiz büyümeyle birlikte toplam 30 milyon kullanıcıya ulaşmak" dedi.

MentalUP'tan 'Event Center' modülü

4-13 yaş arası çocukların dikkat, hafıza gibi zihinsel becerilerini geliştiren Türkiye'nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP, içerisinde 150'den fazla oyunlaştırılmış beyin egzersizi ve animasyon tabanlı 210'u aşkın fitness egzersizi bulunan 'Event Center' adı verdiği yeni bir modülü kullanıcıların hizmetine sundu. Çocuklar, güncel ve süreli etkinlik ve yarışmaların yer aldığı 'Event Center' üzerinden öğrenerek eğlenceli vakit geçirirken birbirleriyle yarışma imkânı buldu. 'Event Center' bünyesindeki etkinliklere şu ana kadar toplamda 500.000'den fazla çocuk katılım gösterdi.

ABD özelinde Apple App Store platformun'da 6-8 Yaş Çocuk Kategorisi'nde en çok indirilen 10 uygulamadan biri olan MentalUP, 'MentalUP Fitness For Kids' projesiyle TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor alanındaki teknolojileri teşvik etmek amacıyla başlattığı 'BiGG Spor Ödülleri' sıralamasında ilk 10 proje arasında yer aldı.