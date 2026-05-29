Merkez bankaları altın rezervlerini artırdı: İlk çeyrekte 244 tonluk alım!

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı son rapora göre, küresel jeopolitik risklerin yükseldiği ortamda merkez bankaları 2026 yılının ilk çeyreğinde net 244 ton fiziki altın alımı gerçekleştirdi. Böylece ülkeler, rezerv varlıklarını güçlendirme stratejisini sürdürdü.
WGC ve Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 8.133,5 tonluk rezervle dünyanın en fazla altın tutan ülkesi ABD olmaya devam ediyor. ABD'nin altın stokunun 2000'li yılların başından bu yana büyük ölçüde sabit kaldığı görülürken, en yüksek rezerve sahip ilk 10 ülke küresel resmi altın stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. Bu rezervlerin yüzde 60'tan fazlası ise ABD ve Avrupa ülkelerine ait.
ALTIN REZERVLERİNDE DOĞU VE BATI FARKI DİKKAT ÇEKİYOR
Forbes'ta yer alan habere göre, Batılı ülkeler ile Doğu ekonomileri arasında rezerv dağılımında belirgin farklılıklar bulunuyor. ABD ve Almanya toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 69'unu altında tutarken, Çin'de bu oran yüzde 9, Japonya'da ise yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.
Mayıs 2026 itibarıyla ons altının 4.450 dolar seviyesinde hesaplanmasıyla ABD'nin elindeki altın rezervinin piyasa değeri yaklaşık 1,16 trilyon dolara ulaştı. Bu tablo, devlet bilançolarındaki en büyük gerçekleşmemiş kazançlardan biri olarak değerlendiriliyor.
RUSYA YAPTIRIMLARI SONRASI FİZİKİ ALTINA İLGİ ARTTI
2022 yılında Batılı ülkelerin Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervi dondurması, merkez bankalarının fiziki altına yönelmesinde önemli rol oynadı. Küresel merkez bankaları 2022'de 1.082 ton, 2023'te ise 1.037 ton net altın alımı yaptı. 2026'nın ilk çeyreğinde kaydedilen 244 tonluk alım da son beş yılın çeyreklik ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
İlk çeyrekte en fazla alım yapan ülke Polonya oldu. Ülke, 31 tonluk yeni alımla toplam rezervini 582 tona çıkardı. Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapiński, NATO'nun doğu kanadında bulunan ülkelerinin rezerv güvenliğine dikkat çekerek, Varşova'da tutulan altına dış müdahalenin mümkün olmadığını söyledi. Polonya ayrıca Ocak 2026'da resmi altın rezerv hedefini 700 ton olarak açıkladı.
Aynı dönemde Özbekistan 25 ton altın alarak rezervini 416 tona yükseltti. Bu miktar, ülkenin toplam dış rezervlerinin yüzde 87'sine karşılık geliyor. Çin ise ilk çeyrekte rezervlerine 7 ton daha ekleyerek üst üste 17 aydır altın alımını sürdürdü. Resmi verilere göre Çin'in altın rezervi 2.313 ton seviyesinde bulunurken, devlet kurumları üzerinden gerçekleştirilen kayıt dışı işlemlerle gerçek stokun bunun iki ila üç katı olabileceği tahmin ediliyor.
Hindistan da para birimindeki dalgalanmaları dengelemek amacıyla 880 tonluk altın rezervini aktif şekilde kullanmayı sürdürüyor.