Merkez bankaları altın rezervlerini artırdı: İlk çeyrekte 244 tonluk alım!

ALTIN REZERVLERİNDE DOĞU VE BATI FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Forbes'ta yer alan habere göre, Batılı ülkeler ile Doğu ekonomileri arasında rezerv dağılımında belirgin farklılıklar bulunuyor. ABD ve Almanya toplam rezervlerinin yaklaşık yüzde 69'unu altında tutarken, Çin'de bu oran yüzde 9, Japonya'da ise yüzde 5 seviyesinde bulunuyor.

Mayıs 2026 itibarıyla ons altının 4.450 dolar seviyesinde hesaplanmasıyla ABD'nin elindeki altın rezervinin piyasa değeri yaklaşık 1,16 trilyon dolara ulaştı. Bu tablo, devlet bilançolarındaki en büyük gerçekleşmemiş kazançlardan biri olarak değerlendiriliyor.