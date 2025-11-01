Merkez Bankası altın alımını durdurdu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt içinde üretilen altınların alım sürecini geçici olarak askıya aldı. Finans Analisti İslam Memiş Merkez Bankası'nın yeni hamlesine yönelik, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 yılından itibaren Türkiye'de üretilen altınların ön alım hakkına sahipti. Yani Merkez Bankası alıcıydı. Dolayısıyla beraberinde ithalat yasağı geldi. İthalat yasağı da olunca dışarıdaki talep, içerideki sınırlama ve merkez bankasının ön alımı serbest piyasalar arasında makas aralığına sebep oldu. Örnek verelim; Normalde fiyatların bugün 5 bin 500 lira seviyesinde olması gerekirken 5 bin 630 lira seviyesinde. 200-250 civarında bir makas aralığı vardı. Vatandaş da hep bunu soruyordu. Televizyonda böyle görünüyor ama alırken neden böyle olduğunu soruyorlardı. Kur farklılığı vardı. 2 hafta önce yoğun talepten dolayı serbest piyasada, Kapalı Çarşı'da fiziki altın kalmamıştı. Dolayısıyla bir işçilik farkı dolmuştu ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kapalı Çarşı piyasasında 2 hafta önce 1 kilo altına 11 bin 500 dolar işçilik gelmişti. Şuan da 6 bin dolara kadar bu işçiliğin çekildiğini görüyoruz. Muhtemelen bunun olumlu yansıması olarak 1000-1500 dolara bu işçiliklerin çekilmesini bekliyoruz" dedi.