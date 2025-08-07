Merkez Bankası rezervleri belli oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar düşüşle 84 milyar 909 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Temmuz'da 86 milyar 625 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalışla 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):