Merkez Bankası sadeleşme sürecine devam ediyor

TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) geçen ay Para Politikası Kurulu (PPK) metninde vurguladığı sadeleşme sürecinde yeni bir adım attı. TCMB, özet döviz pozisyonunun raporlanmasında ertelemeye gitti. Raporlama yükümlülüğünü, 50 milyon lira ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için Ocak 2024 raporlama döneminden başlamak üzere erteledi. Yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayrinakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon lira ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerin özet döviz pozisyon raporlamalarında kolaylığa gidildi.Öte yandan faizin yüzde 15'e yükseltildiği 22 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özeti de yayımlandı. Özette, "Mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecek. Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir" denildi.Toplantı özetinde, finansal istikrar perspektifiyle duyarlılık analizlizleri yapılarak bankacılık sisteminin politika faiz oranlarındaki artışlara karşı güçlü ve dayanıklı olduğunun değerlendirildiğine vurgu yapıldı. Yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiği kaydedilerek, "Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlmü seyir, kur gelişmeleri ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur" denildi. TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğinin altını çizildi.