Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı! "İstikrar için araçları kullanacağız"

"İSTİKRAR İÇİN ARAÇLAR KULLANILACAK

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle,