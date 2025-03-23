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Giriş Tarihi: 23.3.2025 18:14 Son Güncelleme: 23.3.2025 18:26

Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı! "İstikrar için araçları kullanacağız"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalar Birliği, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda; istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

AA
Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nden toplantı! İstikrar için araçları kullanacağız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM ELE ALINDI

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi.

"İSTİKRAR İÇİN ARAÇLAR KULLANILACAK

Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle,

istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.

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Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden toplantı! "İstikrar için araçları kullanacağız"
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