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Giriş Tarihi: 10.3.2025 10:29

Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını açıkladı.

DHA
Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli İş Gücümüz 3 milyona ulaştı. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Programı hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç karşılama iş gücümüzü yetiştirmeye devam ediyor" dedi.

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Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı
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