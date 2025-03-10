Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücümüz 3 milyona ulaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli iş gücünün 3 milyona ulaştığını duyurdu.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli İş Gücümüz 3 milyona ulaştı. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Programı hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç karşılama iş gücümüzü yetiştirmeye devam ediyor" dedi.
📣İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular bugün başlıyor.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 10, 2025
Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin başvurularını bekliyoruz.
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Sevgili gençler, bu fırsatı kaçırmayın☺️#İşingeleceği #İştekazananyeninesil pic.twitter.com/ouDZqm22oN