Meta ve TikTok’a 525 milyon dolarlık çocuk güvenliği davası

Brezilya Tüketici Hakları Grubu Kolektif Savunma Enstitüsü, sosyal medya platformları TikTok, Kwai ve Meta Platforms'un Brezilya birimlerine, çocukların bu platformları kontrolsüz şekilde kullanmasını önleyecek mekanizmalar oluşturmadıkları gerekçesiyle 3 milyar real (525.27 milyon dolar) tazminat talep eden iki dava açtı. Bu davalar, şirketlerin reşit olmayan kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altına alacak adımlar atmasını amaçlıyor. Davacılardan avukat Lillian Salgado, "Algoritmanın işleyiş şekli, 18 yaş altı kullanıcıların verilerinin işlenme biçimi, 13 yaş üzeri gençlerin hesap oluşturulması ve denetlenmesi konularında, gelişmiş ülkelerde uygulanan daha güvenli ve sağlıklı bir deneyimi sağlamak için acil önlemler alınmalıdır" dedi. Meta açıklamasında, sorunun çözümü için özel uygulamalar geliştirdiğini belirtirken, TikTok ise, dava hakkında henüz bir bildirim almadığını vurguladı.