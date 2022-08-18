Metaverse’ün Türkiye’deki ilk otomotiv dijital stüdyosu

Ingageve Digivega, Ford Dijital Stüdyo ile seçili Ford modellerini bulundukları yerde inceleme imkânı sunan bir Metaverse projesine imza atıyor. Ford'un teknolojideki öncü yaklaşımını bir adım öteye taşıyan projede, Ingage yönetmenliğinde Digivega'nın sunduğu hizmetler ile Ford, otomotiv sektöründe bir ilke imza atarak, Ford Dijital Stüdyo'yu Metaverse evrenine taşıyor.Son dönemde teknolojiye ilgi duyanların cazibe noktası haline gelen ve paralel bir sanal dünya özelliğiyle dikkat çeken Metaverse'te Ingage ve Digivega imzasıyla yeni bir proje başlıyor. 2017'den bu yana yaptığı teknoloji yatırımlarıyla Digivega ve markalarının tüm dijital varlıklarını tek çatı altında yönetebilen ve uçtan uca hizmet veren Ingage, şimdi de Metaverse evreninde Ford markası için Türkiye'nin ilk dijital stüdyosunu kuruyor.Ford Dijital Stüdyo Metaverse, Ford'un otomotiv dünyasıyla ilgili olarak müşterilerine çizdiği gelecek resminde ve bu resmin ardından yatan hikâyede önemli bir yeri dolduruyor. Gerek markanın teknolojideki öncü rolünü vurgulaması gerekse tasarımı ve içeriğiyle dikkat çeken proje dönüşen otomobil dünyasının geleceğini şimdiden ortaya koyuyor. Metaverse'teki Ford Dijital Stüdyo'nun giriş katını ziyaret edenleri ilk olarak Avrupa'nın en güçlü, elektrikli ticari aracı E-Transit ile ikonik Ford Mustang'den ilham alan elektrikli SUV Mustang Mach E karşılıyor. Araçların üzerine tıklayarak detaylı bilgilerin yer aldığı web sitesine ulaşabilen ziyaretçiler, araç yanındaki QR Kodları telefonlarına taratarak araçların AR versiyonlarını da inceleyebiliyor.Ford Dijital Stüdyo'yu ziyaret edenler ise Ford Tourneo Courier, Ford Kuga ve Ford Puma modellerini detaylı olarak inceleme imkânına sahip oluyor. Aynı alanda Ford Türkiye'nin sosyal medya ve web sitesi linkleri aracılığıyla da şirket hakkında daha ayrıntılı bilgiye ve son gelişmelere ulaşabiliyor.