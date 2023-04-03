Mevduat 10 trilyonu geçti

Dövize talebi azaltmak için 2021'in son haftasında yürürlüğe giren Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması ve Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi çerçevesinde attığı adımlar tasarrufların TL'ye yönelmesini sağlarken, mevduatta ta tarihi bir eşik aşıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, bankacılık sistemindeki toplam mevduat ilk defa 10 trilyon lirayı aştı.KKM'nin yürürlüğe girdiği 2021'in aralık ayında 4 trilyon 868 milyar lira olan toplam mevduat, 28 Mart 2023 tarihi itibarıyla yüzde 105 artarak 10 trilyon lirayı geçti. Bu dönemde, TL mevduat yüzde 217 artarak 5 trilyon 866 milyar liraya çıktı. Döviz mevduatının TL cinsinden değeri ise yüzde 36 artarak 4.1 trilyon lira oldu. Yabancı para mevduat dolar cinsinden 45.4 milyar dolar azalarak 261.2 milyar dolardan, 215.7 milyar dolara geriledi.Kur Korumalı Mevduat uygulamasında özellikle son dönemde atılan adımlar, tasarruflarda TL'nin payını da zirveye taşıdı. Merkez Bankası 2023 yılı Para ve Kur Politikası metninde, mevduatta TL'nin payının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 60'a çıkarılmasını hedeflerken, gelinen nokta hedefin yakalandığını ortaya koydu. TL mevduatın 2021'in aralık ayında yüzde 37.95 olan toplam mevduattaki payı, 28 Mart 2023'te yüzde 58.66'ya çıktı. Dövizin toplam mevduattaki payı ise yüzde 62.05'ten 41.14'e geriledi.2022 yılını 1.4 trilyon lira seviyesinde tamamlayan kur korumalı mevduatta, özellikle son dönemde önemli bir artış gözleniyor. 6 Ocak 2023'te 1 trilyon 370 milyar liraya inen KKM, 24 Mart 2023 itibarıyla 1 trilyon 673 milyar liraya ulaştı. KKM'de 2.5 ayda yaşanan artış 300 milyar lirayı geçti. KKM, TL mevduatın yüzde 29'unu, toplam mevduatın ise yüzde 17'sini oluşturdu.KKM'nın yürürlüğe girdiği 2021'in aralık ayından bu yana toplam mevduat yüzde 188 artarken, vadesiz mevduat yüzde 133, 1 aya kadar vadeli mevduat yüzde 161, 1-3 ay arası vadeli mevduat yüzde 151, 3-6 ay vadeli mevduat yüzde 777, 6-12 ay vadeli mevduat yüzde 487, 1 yıl üzeri vadeli mevduat yüzde 291 arttı. 3 aya kadar vadeli mevduatın payı yüzde 91.5'ten 79.1'e inerken, 3-6 ay arası vadeli mevduatın payı yüzde 5'ten 15.2'ye çıktı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şubat ayı bankacılık verilerinin, sektörün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder nitelikte olduğunu söyledi. Sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 17.1 ile yüzde 8 olan yasal asgari limit ve yüzde 12'lik hedef oranın oldukça üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Nebati, tahsili gecikmiş alacak oranının da yüzde 1.9 gibi düşük bir seviyede gerçekleştiğini vurguladı. Nebati "Bankacılık sektörümüzün küresel finansal piyasalarla entegre yapısı, kalifiye insan kaynağı ve teknolojik uygulamalardaki öncü aksiyonları ülkemizi bu alanda giderek daha da ön plana çıkarmıştır. Bankacılık sektörümüzün sağlıklı gelişimini de arkasına alan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor" dedi.