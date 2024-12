Mevduat hesabı olanlar dikkat! TMSF limiti yükseltti...

TMSF'nin fon kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre 2025 yılı için sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu limiti her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950.000 Türk Lirası olacak. Bu tutar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak takvim yılı başından geçerli olmak üzere Fon Kurulu tarafından artırılıyor.