Mevduat hesabı olanlar dikkat! TMSF limiti yükseltti...

TMSF'nin fon kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre 2025 yılı için sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu limiti her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950.000 Türk Lirası olacak. Bu tutar, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak takvim yılı başından geçerli olmak üzere Fon Kurulu tarafından artırılıyor.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Halihazırda 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2025 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 950 bin lira olarak belirlenmesine, bu düzenlemenin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 116. maddesi 8. fıkrası hükmü uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verildi.
LİMİTİN YÜKSELMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Mevduat ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu amaçla kurulmuş bir kurum tarafından kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesidir. Türkiye'de mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetki ve görevi kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF / Fon) aittir.