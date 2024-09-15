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Giriş Tarihi: 15.9.2024

Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylık

Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylık
İlk kez mikro ihracat yapmak isteyen kişilerin ilk basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) kapsamındaki sorgu ve transfer işlemleri gümrük idaresine başvurmadan otomatik şekilde yapılacak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen kişilerin, posta idaresince adlarına ilk defa BGB düzenlenmesi esnasında, gümrük idaresine başvurmaları ve idare tarafından TC kimlik numarası/ vergi kimlik numarasının sorgu ve transfer işlemi yapılarak firma kaydı oluşturmasından sonra işlemleri gerçekleştirebildiği anımsatıldı.
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Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylık
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