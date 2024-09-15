Mikro ihracat yapmak isteyenlere kolaylık

İlkkez mikro ihracat yapmak isteyen kişilerin ilk basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) kapsamındaki sorgu ve transfer işlemleri gümrük idaresine başvurmadan otomatik şekilde yapılacak. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ilk kez mikro ihracat yapmak isteyen kişilerin, posta idaresince adlarına ilk defa BGB düzenlenmesi esnasında, gümrük idaresine başvurmaları ve idare tarafından TC kimlik numarası/ vergi kimlik numarasının sorgu ve transfer işlemi yapılarak firma kaydı oluşturmasından sonra işlemleri gerçekleştirebildiği anımsatıldı.