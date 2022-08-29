Milletvekilleri GÜNSEL’i önce incelediler sonra test ettiler

Cumhuriyet Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Fikri Toros, Fide Kürşat ve Salahi Şahiner, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Toplantı öncesinde, GÜNSEL B9'larla test sürüşü de gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, milletvekillerine çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL'in ülke ekonomisine yapacağı katkıları kapsayan bir sunum gerçekleştirildi.

GÜNSEL'in çevreci bir proje olduğunu belirten Milletvekili Fikri Toros, "GÜNSEL'in üretimi ve satışı konularında, gerekli mevzuatın oluşturulmasında CTP olarak, üzerimize düşen desteği vereceğimizi tekrarlamak istiyorum. Bunlar önemlidir. Bu aracın seyrüsefer ücreti bile fosil yakıt kullanan araçlara göre farklı olmalıdır. Bir çok yasal düzenlemenin, GÜNSEL'in seri üretim süreciyle eş zamanlı olarak yapılması şarttır ve CTP olarak üzerimize düşen desteği vermek üzere yanınızdayız" dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise, "Biz Kıbrıslı Türkler, yetenekli ve özel insanlarız. Yakın Doğu Oluşumu'nun her projede sahiplendiği ana felsefesi, bu sendromu yenebilmek için bir fırsatlar yaratmaktır. Basketbol takımımız ile Avrupa Şampiyonu olurken de, adımızı dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasına yazdırırken de aynı felsefe ve amaçla motive olduk. GÜNSEL'i dünya ile buluşturarak, sıçramaktan asla vazgeçmeyeceğimizi dünyaya ve halkımıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.