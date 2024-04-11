Milli elektrikli trenin 3’üncü seti raylara çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenin 2 setinin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıdığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "3'üncü setimiz de TCDD'ye teslim edilerek raylara indi ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak" diye konuştu.Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "TÜRASAŞ tarafından üretilerek 27 Mayıs 2023 tarihinde yolculu seferlerine başlayan milli elektrikli setlerimiz, Adapazarı ile Gebze arasında 10 aydır başarıyla hizmet veriyor. Tren setlerimiz aynı zamanda konforuyla da göz dolduruyor" ifadelerini kullandı.Son teknolojinin kullanıldığı setlerin 160 kilometre hız yapabildiğini belirten Bakan Uraloğlu, şunları anlattı: "Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Uluslararası demiryolunda kullanılabilirlik, karşılıklı işletilebilirlik sertifikası olan TSI sertifikasına sahip olarak üretilen setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretilebiliyor. 5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor, uzun yolculuklar için restoran bulunuyor. Ayrıca, işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımızda devam ediyor. Kalitesiyle de yakın zamanda birçok ülkeye de ihraç edilmeye başlayacak."2 milli elektrikli tren setinin Adapazarı ile Gebze arasında 10 ayda, 170 bin kilometre yol, 1.735 sefer ile 390 bin yolcuyu başarıyla taşıdığını belirten Uraloğlu, "TÜRASAŞ tarafından imalatı ve testleri tamamlanan 3'üncü setimizde 30 Mart'ta TCDD'ye teslim edilerek raylara inerek vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve 2 yıl içerisinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak. 2030 yılına kadar ise toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkmış olacak" dedi.