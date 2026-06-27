Milli motora test merkezi

ABD, Türkiye'ye jet motoru için vize verirken, Türkiye "milli motor" geliştirme girişimlerine yoğunlaştı. Gebze Teknik Üniversitesi yerleşkesinde TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi açıldı. Merkez, KAAN projesi dahil olmak üzere millî hava platformları için geliştirilen motorların test, doğrulama ve kalifikasyon süreçlerine önemli yetkinlikler kazandıracak.

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından açılan merkezdeki altyapılar sayesinde yakıt kontrolü, hava-yağ ayrıştırma, güç aktarımı, yağlama ve yüksek devir dayanımı gibi hayati fonksiyonların doğrulanması tamamen yerli tesislerde gerçekleştirilecek. TF35000 başta olmak üzere TRMOTOR'un geliştirdiği millî motor ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt sistemleri, bu merkezde test edilerek doğrulanacak. Merkez, üniversite-sanayi iş birliğinin uygulamaya yansıyan güçlü bir örneğini oluştururken motor teknolojileri alanında öğrencilerin yerinde öğrenme deneyimlerine de katkı sunacak.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALTILACAK

TRMOTOR Genel Müdürü Osman Saim Dinç, "Bu merkezle birlikte, geliştirdiğimiz millî motor ve yardımcı güç sistemlerinin kritik alt bileşenlerini yerli test altyapılarımızla doğrulama yolunda ülkemiz için önemli bir adım atıyoruz. TRMOTOR olarak tasarımdan teste uzanan mühendislik süreçlerimizde 'Mühendislikte Millî Güç' yaklaşımı doğrultusunda millî motor teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak bu tür test altyapılarını ülkemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.