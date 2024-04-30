Milli Muharip Uçak KAAN’ın silahları için kritik millileştirme

8 FARKLI HEDEFE SALDIRI İMKANI SAĞLIYOR

Altınay Savunma Teknolojileri, 2016-2020 yılları arasında ASELSAN'ın alt yüklenicisi olarak özel bir Çoklu Bomba Salan Sistemi'ne ait kritik alt bileşenlerin tasarımı ve üretimini gerçekleştirerek tüm testleri başarıyla geçen sistemin Türk Hava Kuvvetleri envanterine kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmişti.

Yüksek güvenilirlik, yüksek çıkış hızı, kullanım kolaylığı ve kısa sürede operasyona hazır hale gelme yetenekleri ile ön plana çıkan Salan Sistemi, modern uçak bombalarının pnömatik itki gücüyle kontrollü olarak bırakılmasını sağlayacak bir teknolojiye sahip bulunuyor.

F-16 uçağının iki istasyonuna entegre olabilen ve bir sortide 8 farklı hedefi etki altına alma imkanı sağlayan Çoklu Bomba Salan Sistemi'nin kritik bileşenlerine yönelik çalışmalar yapan Altınay Savunma Teknolojileri, Milli Muharip Uçak (KAAN) Salan Sistemleri için TUSAŞ'a alt yüklenicilik desteği sağlayarak bu alandaki bilgi birikimini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.