Milyonlarca esnafa Halkbank’tan faizsiz kredi

Cumhurbaşkanı
kararıyla milyonlarca esnafa
faizsiz kredi imkânı sunacak
olan Halkbank
kredilerine
yüzde 50 faiz indirimi
yapacak, bazı iş kollarında
da indirim desteği yüzde
100 olacak. Halkbank tarafından
esnafa kullandırılmış ve
bakiyesi bu yıl ve 2023, 2024
yılına devreden krediler için
iki yıllık dönemde yüzde 50
faiz indirimi uygulanacak. El
dokuma, bakır işleme, çini
çömlek yapımı gibi geleneksel,
kültürel, sanatsal değeri
olan kaybolmaya yüz tutan
meslek kollarında faaliyet
gösteren, esnaf muafiyet belgesi
sahibi olanlara kullandırılan
ve bakiyesi söz konusu
yıllara devreden krediler için
yüzde 100 faiz indirim oranı
uygulanacak.
DÖVİZ ALAMAYACAK
Türkiye
ve Kuzey Kıbrıs
'ta esnaf ve sanatkâra Halkbank tarafından kullandırılan ve 2024'e kadar kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi desteği sağlanacak. Bazı iş kollarında faiz indirimi yüzde 100 olacak. Krediyi talep eden esnaf veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı veya sahibi bulunmadığını beyan eden bir taahhütname alınacak. Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkarlardan bu karar kapsamında tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda, harcama yapılıncaya kadar bankada tutulanlar hariç vadeli mevduatta, portföy yönetim şirketlerinde ve aracı kurumlarda ya da bunlar dışında herhangi bir kredi verende ve herhangi bir yatırım aracında kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi, gelir kaybı uygulamasından çıkarılacak.
İKİYİ GEÇMEYECEK
Kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı ikiyi geçemeyecek. Bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden ikiden fazla faiz indirimli kredisi bulunan esnaf ve sanatkarların kredileri, Karar kapsamında izlenecek, durumları bu maddeye uygun hale gelene kadar yeni kredi kullandırılmayacak. 2020 ve 2021 yıllarında "Ekonomik İstikrar Kalkanı
" paketi kapsamında esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler, kullandıran tarihinden itibaren bu fıkra hükmünden istisna tutuldu.
BİR YILLIK USTALIK BELGESİ
KREDI
başvuru tarihinde en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belgeyle ilgili sanat kollarında son bir yıl içinde işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara kullandırılan ve bakiyesi söz konusu yıllara devreden krediler için de yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak. Bu destekten son bir yıl içinde faaliyetini veya mükellefiyetini sonlandıranlar yararlanamayacak.
MAKİNE, EKİPMAN KAPSAMDA
ESNAFA makine ve ekipman alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi söz konusu yıllara devreden kredilere için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak