Milyonlarca gence iş ve staj fırsatı! İlk adım programı nasıl olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR, istihdama katılımlarını arttırmak için gençleri "kuşatmaya" aldı. Gençlere; işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak, mesleki becerilerini geliştirmek ve kalıcı istihdamlarını desteklemek amacıyla 37 ayrı başlıkta hizmet ve programlar yürütülüyor. 2026'daki en büyük proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta içinde açıkladığı "Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ), Genç İstihdam Hamlesi" olacak. İlk iş deneyimi yaşayacak gençlerin altı aylık maaş ve sigorta pirimleri devlet tarafından karşılanacak. Gençler için 445.1 milyar TL yani 9 bakanlığın 2026 yılı bütçesi kadar kaynak harcaması üç yılda yapılacak. Bu istihdam hamlesinden gençler nasıl yararlanacak? Başvurular nasıl yapılacak? 2026'da kaç genç istihdam edilecek, ne kadar para harcanacak? Ne kadar maaş alacaklar? Projeye ilişkin tüm detaylar İŞ'İN DOĞRUSU'nda...

Gençlerin istihdamına yönelik kaç başlıkta hizmet veriliyor?

İŞKUR tarafından gençlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik 37 ayrı başlıkta hizmet ve program sunuluyor. Eğitim, deneyim kazanımı, danışmanlık, istihdam teşvikleri ve özel hedef gruplara yönelik destekleri kapsayan bu hizmetler arasında: "İşgücü Piyasası Araştırmaları, İş ve Meslek Danışmanlığı, Kariyer Rehberliği, Engelli İş Koçluğu, İş Arama Becerileri Eğitimleri, İş Kulüpleri" gibi başlıklar da yer alıyor.

Gençlere yönelik projelerde 2025'te kaç TL harcandı?

2025 yılında gençlere yönelik aktif işgücü programları kapsamında: İşbaşı Eğitim Programları için 3.4 milyar TL, Mesleki Eğitim Kursları için yaklaşık 1 milyar TL, İşgücü Uyum Programı ve İŞKUR Gençlik Programı için 25.5 milyar TL, Kadın İstihdamı için Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) 278 milyon TL harcandı. 2025 yılında gençlere yönelik programlar için toplam yaklaşık 30.2 milyar TL kaynak kullanıldı. Bu tutarlara merkezi bütçe kaynaklarının yanı sıra AB ve diğer uluslararası proje finansmanları da dahil.

2026 yılı ve gelecek üç yılda ne kadar harcama planlanıyor?

Gençlerin istihdama katılımı arttırmak için yürüyen projelerin yanı sıra başlatılacak yeni projeler dahil 2026 yılında toplam 128.7 milyar TL harcama yapılacak. 2026–2028 döneminde genç istihdamını desteklemek üzere toplam 445.1 milyar TL yani 9 bakanlığın bütçesi kadar kaynak tahsis edilecek.

Yeni proje Gençliğin Üretim Çağı(GÜÇ) nedir?

Gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına güçlü ve kalıcı biçimde katılmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Genç İstihdam Hamlesi açıklandı. Bu hamlenin ana çatı- sını ise Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) oluşturuyor. GÜÇ; gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmasını, sahip oldukları becerilerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve sürdürülebilir istihdam olanaklarına erişimini hedefleyen bütüncül bir yaklaşım. 4.5 milyon ev gencini kapsayan bir istihdam modeli 5 ayaktan oluşuyor.

Staj desteği nasıl olacak?

Ulusal Staj Programı İŞKUR'a devredildi. Mevcut staj portalları birleştirilerek tek merkezden yönetilecek. Aktif işgücü programlarından yararlanan işverenlerin, katılımcı sayılarının en az yüzde 10'u kadar stajyer istihdam etmeleri sağlanarak staj kapasitesi artırılacak. Başvurular İŞKUR staj portallarından yapılacak. Hedef 800 bin öğrenci. 26.2 milyar TL harcanacak.

Geleceğim Meslekte Programı nedir?

Bu programla meslek liseli ve meslek yüksekokullu gençler mezun olmadan iş hayatına hazırlanacak. Son sınıf öğrencileri İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından bire bir takip edilecek. Öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılacak, ailelerin farkındalıkları arttırılarak kariyer rehberliği desteği verilecek. Meslek liselerine özgür kariyer fuarlar, toplu iş görüşmeleri, iş kulübü faaliyetleri ile öğrencilerin işe geçişi desteklenecek. Her yıl 250 bin öğrenci istihdam edilecek.

Ev gençleri için hangi program uygulanacak?

Ev gençleri olarak bilinen ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin işgücü istihdama katılımı için NEET İşgücü Uyum Programı(NİUP) devreye sokulacak. Sosyal dışlanma azaltılacak, hem istihdam hem eğitim aynı anda desteklenecek. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yarı zamanlı aktif iş gücü programı uygulanacak. Haftada üç güne kadar sigortalı olarak çalışılabilecek ve günlük 1.375 TL harçlık verilecek. Gençler, laboratuvarlar, enerji projeleri, bilişim altyapısı ve araştırma alanlarında görev alacak. İş arama, yaşam becerileri ve çalışma disiplini kazandırılacak. Her yıl 150 bin olmak üzere üç yılda 450 bin genç istihdam edilecek. 107.3 milyar TL kaynak harcanacak.

İŞE İLK ADIM PROGRAMI NASIL OLACAK?

Bu programla gençlerin ilk işine girişi kolaylaştıracak ve ilk altı aylık maaşı devlet tarafından ödenecek. Özel sektör işbirliği ile 18-25 yaş arası tüm gençlerin ilk işe girişinde net asgari ücrete denk gelen ücret ve sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Böylece 18-25 yaş genç işsizliği düşecek. İlk iş deneyimi kalıcı istihdama dönüştürülecek. Her yıl 250 bin olmak üzere üç yılda 750 bin genç ilk işine başlayacak. Projenin uygulanması için 215.8 milyar TL kaynak ayrıldı.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERE NE SUNACAK?

Programla üniversite öğrencileri hem okuyacak hem kazanacak hem de iş disiplini edinecek. Böylece mezuniyet sonrasında işsizlik riski azaltılacak ve kadın genç istihdamı arttırılacak. Öğrenciler haftada 3 günü kadar çalışabilecek. Aylık 6 bin 875 TL ile 19 bin 250 TL arasında gelir elde edecek. 30 farklı alanda görev imkânı sunulacak. Noter huzurunda kura ile seçim yapılacak. Tehlikeli işler ve temizlik işleri kapsam dışında tutulacak. İlk etapta 150 bin öğrenciyle yürütülen programla üç yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılacak. Bunun için 95.8 milyar TL harcama yapılacak.