Giriş Tarihi: 7.12.2021

Milyonlarca memura ek zam müjdesi HAZAL ATEŞ

Asgari ücretin ardından bir müjde de kamu çalışanları için geldi. Hükümet ile memur sendikaları anlaştı, ocakta ek protokol yapılacak. Maaşlara enflasyonun üzerinde artış sağlanacak