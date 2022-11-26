Milyonları ilgilendiriyor! Nakit yemek ve ısınma yardımının detayları belli oldu

30 HAZİRAN 2023'E KADAR İSTİSNA

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna olacak. Taslağa göre çalışanlara ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendiriliyor. İşverenler tarafından çalışanlara yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin; 9 Kasım 2022 tarihi-30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında yapılması, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması, aylık 1.000 lirayı aşmaması, mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması zorunlu olacak. Aylık brüt 13 bin lira ücret geliri elde eden çalışana işveren tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere, 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren mevcut ücretine ilave olarak aylık bin lira tutarında ödeme yapılsın. Bu durumda, işveren tarafından çalışana 30 Haziran 2023'e kadar yapılan bu ödemelerin tamamı istisna kapsamında olacak ve ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.