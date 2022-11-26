Milyonları ilgilendiriyor! Nakit yemek ve ısınma yardımının detayları belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan taslağa göre çalışanlara yapılacak 1000 lirayı aşmayan ısınma yardımlarının gelir vergisinden istisna edilmesi uygulamasının başlangıcı 9 Kasım 2022 olacak. Mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.
İLAVE ÜCRET ZORUNLU
Gelir İdaresi'nce dün yayınlanan taslağa göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan bin liraya kadar ödemelerin çalışana mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekiyor. Mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerinin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Isınma yardımında faturanın gösterilmesine gerek kalmayacak.
30 HAZİRAN 2023'E KADAR İSTİSNA
İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023'e kadar mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler gelir vergisinden istisna olacak. Taslağa göre çalışanlara ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendiriliyor. İşverenler tarafından çalışanlara yapılan ödemelerin istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu ödemelerin; 9 Kasım 2022 tarihi-30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında yapılması, elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması, aylık 1.000 lirayı aşmaması, mevcut ücretlerine ilave olarak yapılması zorunlu olacak. Aylık brüt 13 bin lira ücret geliri elde eden çalışana işveren tarafından elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere, 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren mevcut ücretine ilave olarak aylık bin lira tutarında ödeme yapılsın. Bu durumda, işveren tarafından çalışana 30 Haziran 2023'e kadar yapılan bu ödemelerin tamamı istisna kapsamında olacak ve ödemeler üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.
MEVCUT ÜCRETTE ARTIŞ OLMADAN İSTİSNA YOK
Taslağa göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan 1.000 liraya kadar ödemelerin çalışanın mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekecek. Mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Bir çalışan aylık brüt 10 bin lira ücret geliri ve 1.000 lira da sosyal yardım ödemesi olmak üzere 11 bin lira ücret geliri elde ediyor. İşveren çalışana elektrik, doğalgaz giderleri için ücretine ilave olarak 1.000 lira tutarında bir ödeme yapmaya başlasın. Bu durumda işveren tarafından çalışana sosyal yardım dâhil 11 bin liralık ücretine ilave olarak yapılan 1.000 lira tutarındaki ödemenin tamamı istisna kapsamında olacak. İşverenin ilave bir ödeme yapmadan çalışana yaptığı sosyal yardım ödemesi için, elektrik, doğalgaz giderlerine karşılık olarak yapıldığını ileri sürerek bu tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün olmayacak.
ZATEN ISINMA ÖDEMESİ YAPIYORSA
İşveren eğer öteden beri çalışana elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık ücretine ilave olarak bir ödeme yapıyorsa, bu ödeme de ücret bordrosunda yakıt, ısınma yardımı olarak gösteriliyorsa 1.000 lirayı aşmamak şartıyla istisnadan yararlanılabilecek. Taslağa göre işverenlerce elektrik, doğalgaz giderlerine karşılık olmak üzere yapılan ilave ödemelerin istisnaya konu edilebilmesi için çalışandan elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine ilişkin fatura veya herhangi bir belge talep edilmeyecek.
NAKİT YEMEK BEDELİ İSTİSNASI
Çalışanlara yapılacak nakit yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilmesi uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren uygulanacak. Günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmaması gerekecek. 51 lirayı aşan yemek bedeli ödemeleri istisna kapsamında olmayacak. Nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılması gerekecek. İşletmelerin yemek kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı da gelir vergisinden istisna olacak.
ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZLERİ SİLİNİYOR
Öğrenim kredisi faizlerinin silinmesi ve Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde vatandaşa kesilen para cezalarının tahsil edilmemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
9 Kasım'dan önce vergi dairelerine takip için bildirilen ve tahsil edilmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçlarında da taksitleri içinde yer alan endeks tutarları silindikten sonra, endeksten arındırılmış tutarlar takip edilecek.