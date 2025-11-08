Mısır ithalatı yapacak mı? TMO’dan iddailara açıklama geldi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO): "Hasat dönemi devam eden mısırla ilgili olarak TMO'nun halihazırda herhangi bir ithalat gündemi bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

TMO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "8 Kasım 2025 tarihli ve 10544 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, kararın kamuoyunda farklı şekillerde yorumlandığı gözlemlenmiş olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu karar, 2019 yılında TMO'ya tahsis edilen arpa ve mısır tarife kontenjanlarının miktar güncellemesine ilişkindir. Yeni bir karar niteliği taşımamakta olup, arz güvenliğini teminen ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere TMO'nun yetkilerinin güçlendirilmesine yönelik bir düzenlemedir. Ayrıca, hasat dönemi devam eden mısırla ilgili olarak TMO'nun halihazırda herhangi bir ithalat gündemi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.