Mobilyacılara 2 yıl garanti 10 yıl tamir zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, mobilya alışverişlerinde son dönemde artan şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık, mobilya üretici ve ithalatçılarının, hem yerli hem ithal ürünler için iki yıl geçerli garanti belgesi düzenlemeleri gerektiğini bildirerek, ithal ürünler için mutlaka Türkçe kılavuzu konulması gerektiğini kaydetti. Bakanlık, üretici ve ithalatçı firmaların, ürünlerin 10 yıllık kullanım ömrü boyunca satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlaması gerektiğini bildirerek, bu kapsamda en az bir tane yetkili servis istasyonu kurulması gerektiğine işaret etti.

TAMİR İÇİN 20 GÜN

Bakanlık, mobilyaların garanti belgesi ve kullanma kılavuzu olmadan satılamayacağına dikkat çekti. Buna göre, uzun süreli tamir için kurulacak mobilya servis istasyonu bakanlığa bildirilerek "satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi" alacak. Mobilya tamirinde 20 günlük azami tamir sürelerinin de aşılmamasını isteyen bakanlık, aksi halde başta tamir süresi aşımı olmak üzere, tüketici haklarının kullanımının engellenmesi halinde firmalara para cezası kesileceğini bildirirken, sektöre yönelik denetimlere hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.