Model uydular uzaya yaklaşıyor! Bakan Uraloğlu tarih vererek açıkladı





YAKIN UZAY'A İLK YOLCULUK



Uraloğlu, özellikle Yakın Uzay Yolcusu kategorisinin bu yılın en dikkat çeken adımı olduğunun altını çizerek, test faaliyetlerinin ODTÜ ile yapılan işbirliği ile başarılı bir şekilde tamamlandığını ve 11-15 Ağustos tarihlerinde Aksaray'da gerçekleştirilecek etap kapsamında, Türksat tarafından sağlanacak Yüksek İrtifa balonu ile haberleşme model uydularının Stratosfer katmanına kadar ulaşacağını anlattı.

Bu görev ile çift yönlü haberleşme kabiliyetine sahip model uydu takımlarının uyduları ile yerde aralarında kuş uçuşu 50 kilometre mesafe bulunacak İstasyonları arasında, öğrencilerin şifrelenmiş veri paketlerini aktaracaklarını da anlatan Uraloğlu, "Bu etap, Türksat'ın özgün şekilde 10. yıl için geliştirdiği, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bir konsepttir. Konsept, yakın uzay ortamından toplanacak sensör telemetri verilerinin yerde bulunan istasyonlara aktarılması ve ayrıca kamera üzerinden alınacak görüntülerin SD kart üzerine kaydedilmesi görevlerini de kapsayacak. Model uydularda yakın uzaya ilk yolculuk diyebileceğimiz yarışma ile gençlerimizin sadece mühendislik değil, strateji, takım çalışması ve ileri düzey sistem tasarımı yeteneklerini de test edeceğimiz çok önemli bir eşik olacak. Genç mühendislerimiz, uzay teknolojilerinde sadece yarışmıyor, adeta sınırları zorluyor. Model Uydu Yarışmasında artık sınır atmosfer değil, yakın uzay." dedi.





KAZANAN TÜRKİYE'NİN MÜHENDİSLİK BİRİKİMİ VE UZAY VİZYONU OLACAK



Bakan Uraloğlu, toplam 2.1 milyon lira ödül verilecek yarışmanın, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, üretim ve sorumluluk kabiliyetini de artırdığını söyledi. Yarışmada kazananların sadece dereceye giren takımlar olmadığının da altını çizen Uraloğlu, yarışmada kazananın Türkiye'nin mühendislik birikimi ve uzay vizyonu olacağını vurguladı.