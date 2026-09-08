Modi'nin "Altın almayın" çağrısı cevapsız kaldı! Hindistan'da talep patladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi kısa süre önce "Gerekli değilse altın almayın" çağrısında bulundu. Ancak altını hem takı hem de yatırım aracı olarak yoğun şekilde kullanan Hindistan halkı bu çağrıya kulak asmadı.

TİTAN'IN KARI YÜZDE 63 ARTTI

Financial Times'ın haberine göre, ülkede talepte yaşanan patlama Hindistan'ın en büyük mücevher perakendecilerinden Titan'ın bilançosuna yansıdı. Şirket mağazalarındaki müşteri trafiğinde belirgin bir artış gözlemlenirken, Titan'ın son çeyrekteki kârı yüzde 63 oranında büyüdü.

Titan Genel Müdürü Ajoy Chawla, tablodaki bu durumu Hint kültürünün altına bakış açısıyla özetledi. Chawla, Hindistan'da altının yalnızca bir takı veya mücevher olarak değil, aynı zamanda güvenli bir yatırım ve varlık saklama aracı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

KÜRESEL TALEBİN ÜÇTE BİRİ HİNDİSTAN'DAN

Hindistan, dünya genelindeki altın mücevher talebinin yaklaşık üçte birini tek başına karşılıyor. Bu da ülkenin cari açık verilerine olumsuz olarak yansıyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, ülkede mücevher satışları yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 30'luk bir artış göstererek 21 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kuvvetli altın talebi Hindistan halkının geleneksel olarak altına olan bağlılığının bir göstergesi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör