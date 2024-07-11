Morgan Stanley ECB’nin faizi sabit tutacağını öngördü

Morgan Stanley Research analistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında faiz oranlarını sabit tutmaya hazırlandığını ve kendi bakış açısına göre, enflasyonun hedefe zamanında döndüğü varsayımını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler.

"ECB, Temmuz ve Ağustos enflasyonunun yanı sıra ücret ve verimlilik verilerine odaklanacak" diyen analistler, bunların hepsinin Eylül toplantısı için zamanında hazır olacağını öngördüler.

ECB'nin enflasyonun %2'lik hedefe geri dönmesi yolunda ilerlemenin devam ettiği sinyalini vermesinin beklendiğine işaret eden Morgan Stanley analistleri ECB'nin 18 Temmuz'daki toplantısının piyasaları değiştirecek bir olay olmasını beklemiyorlar.

Piyasalar %95 olasılıkla Temmuz ayında faizlerin değişmeyeceğini fiyatlıyor.