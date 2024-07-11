Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Morgan Stanley ECB'nin faizi sabit tutacağını öngördü
Giriş Tarihi: 11.7.2024 10:41 Son Güncelleme: 11.7.2024 10:51

Morgan Stanley ECB'nin faizi sabit tutacağını öngördü

Morgan Stanley Research analistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), temmuz ayında faizi sabit tutmaya hazırlandığını açıkladı.

Morgan Stanley ECB’nin faizi sabit tutacağını öngördü

Morgan Stanley Research analistleri, Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında faiz oranlarını sabit tutmaya hazırlandığını ve kendi bakış açısına göre, enflasyonun hedefe zamanında döndüğü varsayımını doğrulamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler.

"ECB, Temmuz ve Ağustos enflasyonunun yanı sıra ücret ve verimlilik verilerine odaklanacak" diyen analistler, bunların hepsinin Eylül toplantısı için zamanında hazır olacağını öngördüler.

ECB'nin enflasyonun %2'lik hedefe geri dönmesi yolunda ilerlemenin devam ettiği sinyalini vermesinin beklendiğine işaret eden Morgan Stanley analistleri ECB'nin 18 Temmuz'daki toplantısının piyasaları değiştirecek bir olay olmasını beklemiyorlar.

Piyasalar %95 olasılıkla Temmuz ayında faizlerin değişmeyeceğini fiyatlıyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Morgan Stanley ECB'nin faizi sabit tutacağını öngördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA