Muhalefetin fabrika iftirasını rakamlar yalanladı! 2023’e 5.000 yeni fabrika ile giriyoruz

Türkiye'nin üretim hamlesi son 20 yılda ciddi bir ivme kazandı. Muhalefetin "Türkiye'de fabrika kurmadılar" iftiralarını rakamlar boşa çıkardı. 2002 yılında 138 olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2022'de 378'e yükselirken o dönemde 12 bin 800 olan fabrika sayısı bugün 74 bin 200 oldu. Yeni parsel alanları ve sanayi bölgeleri yatırımları da devam ediyor. OSBÜK verilerine göre inşası devam eden fabrika sayısı 5 binin üzerine çıktı.



2.7 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM

Rakamlar istihdama da yansıdı. 2002'de 384 bin kişinin çalıştığı OSB'lerde, bugün 2 milyon 770 bin kişi istihdam ediliyor. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 54 bin 528'e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 3 bin 500 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor.

Üretimde Batı'nın tekeli de kırıldı. Gaziantep OSB, 5 bölgesi ve 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si oldu. Gaziantep OSB'de üretilen ürünler 174 ülkeye ihracat ediliyor.