Müsiad Expo’da hedef 5 milyar dolarlık ticaret bağlantısı

MÜSİAD, Türkiye'nin üretim ve ihracat hedefine katkı sağlayacak

Fuar ile 5 milyar dolarlık ticaret bağlantısı kurmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Asmalı, "Türkiye'nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz" dedi.

Başkan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 19'uncu kez kapılarını açan MÜSİAD EXPO, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek noktasında önemli bir misyon üstlenmiştir. MÜSİAD EXPO 2022 ile Türkiye'nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz. MÜSİAD EXPO çerçevesinde gerçekleşecek iş birlikleri ve yatırım projeksiyonuyla yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olma hedefindeyiz."