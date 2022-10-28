Elon Musk’tan pahalıya patlayan karar! Ceo’suna ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

MUSK'TAN PAHALIYA PATLAYAN KARAR

Musk'ın Agarwal'dan hiç hoşlanmadığı ve Twitter'ı alır almaz onu kovacağı haberleri daha önce de basına yansımıştı. Ancak bu karar Musk'a pahalıya mâl olacak. Daha geçen sene göreve gelen Agrawal, Twitter'dan alacağı tazminatla büyük bir servetin sahibi olacak.