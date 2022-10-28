Elon Musk’tan pahalıya patlayan karar! Ceo’suna ödeyeceği tazminat dudak uçuklattı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecini tamamladı. Elon Musk satın alma işleminin ardından yaptığı paylaşımda, "The bird is freed (Kuş artık özgür)" ifadelerini kullandı.
"CHİEF TWİT"
Musk, Twitter profiline "Chief Twit" ibaresini ekledi. ABD basınında yer alan haberlere göre Musk, Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i de görevden aldı.
KALICI YASAKLARI KALDIRACAK
Satın alma işlemini tamamlayan Musk'ın Twitter'ın CEO'su olmayı ve ayrıca kullanıcılar üzerindeki kalıcı yasakları kaldırmayı planladığı belirtildi.
DAHA ÖNCESİNDE DE SORUSU CEVAPLANMAMIŞTI
Daha önce Twitter'dan yüzde 9.2 hisse satın alan Musk, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.20 dolarlık teklif vermişti. Nisan ayının sonlarına doğru iki taraf önerilen fiyat üzerinde anlaşmaya varmıştı. Ancak Musk, Mayıs ayında sahte hesapların sayısı hakkında yeterli bilgi verilmediği gerekçesiyle Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını açıklamış, 7 Temmuz'da ise satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini duyurmuştu.
REDDETTİLER
Musk'ın avukatı Mike Ringler, Twitter Yönetim Kuruluna yazdığı mektupta müvekkilinin sosyal medya platformunda "sahte veya spam" hesapların sayısına yönelik yaklaşık 2 aydır veri istediğini belirterek, "Twitter bu bilgiyi sağlayamadı veya vermeyi reddetti. Twitter, bazen Musk'ın taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerle reddetti" ifadelerini kullanmıştı.
MAHKEMELİK OLDU
Bunun üzerine Twitter yönetimi Musk ile üzerinde anlaşmaya varılan fiyat ve şartlardaki satın alma işlemini tamamlamak için konuyu yargıya taşımıştı.
ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI
Musk, Ekim ayının başında Twitter'ı satın alma anlaşmasından çekilme kararını değiştirerek Twitter'a yeniden satın alma teklifinde bulunmuştu. Delaware Mahkemesinden Yargıç Kathaleen McCormick, tarafların satın alma işlemini 28 Ekim'e kadar tamamlaması için davanın durdurulmasına karar vermişti.
4 İSİM KAPI DIŞINDA KALDI
Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma süreci tamamlanır tamamlanmaz görevden aldığı isimler arasında CEO Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett bulunuyor.
İLK İŞİ AGRAWAL'I İŞTEN ÇIKARMAK OLDU
Aylar süren tartışamların ardından sonunda Twitter'ı satın alan Elon Musk, ilk işi kendisini yanıltmakla suçladığı ve hatta alay ettiği şirketin CEO'su Parag Agrawal'ı kapının önüne koymak oldu.
MUSK'TAN PAHALIYA PATLAYAN KARAR
Musk'ın Agarwal'dan hiç hoşlanmadığı ve Twitter'ı alır almaz onu kovacağı haberleri daha önce de basına yansımıştı. Ancak bu karar Musk'a pahalıya mâl olacak. Daha geçen sene göreve gelen Agrawal, Twitter'dan alacağı tazminatla büyük bir servetin sahibi olacak.
EN AZ 42 MİLYON DOLARLIK BİR TAZMİNAT
Uzun süredir sosyal medya platformunda çalışan Agrawal, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'nin görevden ayrılmasının ardından geçen yıl kasımda koltuğa oturmuştu.
Sadece 11 aydır Twitter'da CEO olarak görev yapan Agrawal, şirketten en az 42 milyon dolar tazminat alacak. Araştırma şirketi Equilar'ın tahminlerine göre, aylık maaşı 1 milyon dolar olan Agrawal Twitter'ın hisse değerine göre belirlenen tüm haklarını alarak şirketten ayrılacak.
"TOPLANTIYA KATILMAN ZAMAN KAYBI"
Musk'ın Agrawal'a gönderdiği ve basına sızan mesajlarda Twitter yönetim kurulu toplantısına katılmasının "zaman kaybı olacağını" söylediği ve zaman zaman onunla dalga geçtiği de belirtilmişti. Elon Musk'ın Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'e de Agrawal'ı sık sık şikayet ettiği, Musk'ın "Parag çok yavaş" yorumuna Dorsey'nin de "Sanırım birlikte çalışamayacaksınız" yanıtı verdiği ortaya çıkmıştı.
GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALMIŞTI
Sıra dışı çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Tesla'nın sahibi Elon Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuş, gerekçe olarak da "spam ve sahte hesapları" göstermişti. Musk, 8 Temmuz'da da anlaşmayı feshettiğini bildirmişti.
Twitter ise buna karşılık olarak Musk'a dava açmıştı.