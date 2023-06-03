Müteahhitler yurt dışında 6.5 milyar dolarlık iş aldı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, sektör 1972'den mayıs sonuna kadar 133 ülkede 479.5 milyar dolar değerinde 11 bin 745 projede görev aldı. Yurtdışı müteahhitlik sektörü, geçen yılı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde geçirdi. Bu dönemde sektörün üstlendiği proje sayısı 492, toplam proje bedeli 19.1 milyar dolar oldu. Geçen yıl üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38.8 milyon dolar olarak hesaplandı. Sektör, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 96 proje üstlendi. Bu dönemde üstlenilen projelerin bedeli 6 milyar 459 milyon 199 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 5 ayında üstlenilen projelerin ortalama bedeli ise 67.2 milyon dolar olarak hesaplandı.Yurtdışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20.4'lük payla ilk sırada yer aldı. Ülkede bugüne kadar 97.9 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. Rusya'yı yüzde 10.6'lık payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 50.8 milyar dolar oldu. Irak yüzde 6.9'luk pay ve üstlenilen 33.1 milyar dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı.