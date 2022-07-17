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Giriş Tarihi: 18.7.2022

Müteahhitlerin yurt dışı atağı sürüyor

Müteahhitlerin yurt dışı atağı sürüyor
TÜRKİYE Müteahhitler Birliği'nin raporunda, sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya, özellikle kamunun yatırım programlarının bu çerçevede yol gösterici olmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Raporda, "Türk müteahhitlerinin yurt dışında yılın 6 ayında üstlendiği 132 yeni projenin toplam tutarı 4.6 milyar dolar oldu. Dış politikada yaşanan son gelişmelerle sektörün deneyiminin yüksek olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan pazarları tekrar öne çıktı" açıklamasına yer verildi.
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Müteahhitlerin yurt dışı atağı sürüyor
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