Nahçıvan’ın gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan doğalgaz işbirliği anlaşmasıyla ilişkilerin yeni bir boyuta ulaştığını belirtti. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Doğalgaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni'ne katılan Bayraktar, "Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz. İnşallah, bu kış, Nahçıvan'ın doğalgazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. İki ülkenin güçlü kardeşliğini, işbirliğimizi bu anlaşmalarla perçinlemeye, inşallah devam edeceğiz" dedi. Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın Orta Asya'daki kardeş Türk devletlerini bir araya getirdiğini söyledi.İki ülkenin bugüne kadar birçok projeyi ortak geliştirdiğini kaydeden Bayraktar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Azerbaycan petrolü başta olmak üzere Hazar bölgesindeki, Kafkas coğrafyasındaki petrolün Türkiye'ye ve ülkemiz üzerinden de dünya piyasalarına arzı için büyük önem taşıdığını söyledi. Bayraktar, "Bu, dünya petrol piyasası için açıkçası dünya petrol arzının dengeli olması için çok önemli bir proje. Bunu yine iki ülkenin güçlü iradesiyle ortaya koyduk ve bugüne kadar sorunsuz bir şekilde bu hatla petrol dünyaya ulaşıyor" dedi. Bayraktar, iki ülkenin Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) geliştirdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Türkiye ve Azerbaycan olarak bu örnek işbirliğiyle, bir anlamda hem kendi arz güvenliğimize hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine çok ciddi anlamda katkı sağlıyoruz. Özellikle bugün imzalamış olduğumuz anlaşmayla beraber ilişkilerimiz doğalgaz alanında yeni bir boyuta geliyor. Bu anlaşmanın içerisinde birçok husus var. Bu anlaşmanın içerisinde 2030'a kadar Azerbaycan kaynaklarının, doğalgazının, Hazar kaynaklarındaki doğalgazın, Türkiye'ye ilave gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğalgazın ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber yeni bir husus, Türkmenistan doğalgazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz."Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak geliştirdiği boru hatlarına, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğalgaz ulaştıracak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın yeni bir "kardeş" olarak geldiğini ifade eden Bayraktar, "İnşallah bu kış, Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. Faaliyetlerimiz açıkçası sona yaklaşmış olacak" diye konuştu. İmzalanan anlaşmayla konuk Bakan Cabbarov ile TANAP ve Güney Kafkasya doğalgaz boru hatlarının kapasitesinin artırılması konusunda 2030 ve ötesini de ele almış olduklarına dikkati çeken Bayraktar, "Elbette ki Hazar kaynaklarının Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla gaz arzını sağlamak üzere özellikle Avrupa bağlantı noktalarında hem Bulgaristan'da da hem Yunanistan'daki bağlantı kapasitelerinin genişletilmesi hususunda ortak çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Dolayısıyla böyle kapsamlı bir anlaşmayı imzaladık" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü iradenin, ikili işbirliğinin en somut göstergesi ve aynı zamanda teminatı olduğunu dile getirerek, ikili stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerin Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefiklik düzeyine ulaştığını anımsattı. Bayraktar, beyannamenin, iki devlet arasındaki işbirliğinin bir anlamda yol haritasını oluşturduğuna işaret ederek, işbirliğinin, diplomasi ve askeri alanların yanı sıra özellikle ekonomi ve enerji başlığında birçok yansımasını gördüklerini söyledi.CABBAROV, anlaşmanın iki ülke tarafından geliştirilen uzun vadeli, büyük ve siyasi vizyona sahip projelerin hayata geçirilmesine yönelik politikasını ortaya koyduğunu belirterek, iki ülke işbirliğinin Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağladığına dikkati çekti. Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı'nın önemine de değinen Cabbarov, bu bölgeye gönderilecek doğalgaz ile Nahçıvan'ın enerji güvenliğinin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin de güçleneceğine işaret etti. Cabbarov, söz konusu yatırımların Türkiye ekonomisindeki istikrar süreçlerinin bir sonucu olduğunu kaydetti.