Nebati’den iş dünyasına “fiyat sabitleme ve indirim” çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat sabitlemesi yapan ve çok sayıda üründe indirimlere giden işletmeleri yürekten tebrik ettiğini belirterek, "Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için çağrıda bulunuyorum" dedi. MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'nda konuşan Nebati, enflasyonla mücadelenin çok boyutlu ve topyekûn yapılması gerektiğini aktararak, ülke ekonomisinde karşılaştıkları yüksek enflasyon sorununa karşı attıkları adımların meyvelerini vermeye başladığını kaydetti. Nebati, tüm ülkelerin son yıllarda birçok sorunla mücadele ettiğini kaydederek, ticaret savaşlarından, küresel salgından, Rusya-Ukrayna savaşından, enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki artıştan, faiz artışlarından, yüksek enflasyon oranlarından ve birçok ekonomideki resesyon kaygılarından söz etti. Bakan Nebati, enflasyonun herkesin ortak sorunu olduğunu, işsizliğe ve küçülmeye sebep olmadan bu sorunu beraberce aşacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Sizler de gelin elinizi taşın altına koyun. O vakit birlik içinde bu taşı yolumuzdan bir an evvel kaldırıp atarız. Biz bu mücadelede kesin kararlıyız. Birliğimizden nasıl büyük bir bereket doğacağını inşallah hepimiz göreceğiz. Bu süreçte zaten sizlere gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de hazırız. Gerek tüketici gerekse üretici enflasyonunda hızlı düşüşlerin devam edeceğini hep birlikte göreceğiz."